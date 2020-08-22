Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'a suç duyurusunda bulundu!

Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan yaptığı transferlerin usulsüz olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Kasımpaşa, Fenerbahçe'ye Mame Thiam'ı, Galatasaray'a ise Fatih Öztürk'ü bedelsiz olarak göndermişti.

Kasımpaşa, bu transferleri iki kulübün mali sıkıntılarından dolayı destek amaçlı olduğunu açıklamıştı. Trabzonspor, yaşanan bu transferlerin ardından iki kulübün transferlerine lisans verilmemesi gerektiğini belirterek, Türkiye Futbol Federasyonuna başvurdu.

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA VURGUSU

Sabah Gazetesi'nde yer alan haberde, Bordo-mavililer, Kasımpaşa'nın oyuncularını G.Saray ve F.Bahçe'ye vermesinin usulsüz olduğunu ve transferlere lisans verilmemesi gerektiğini belirterek, suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Kasımpaşa'nın harcama limitini bedelli satış ile artırması mümkün iken böyle bir yol izlemesinin görevi kötüye kullanmak olduğu vurgulandı.

"SPORTMENLİĞE AYKIRI, FUTBOLUN DEĞERİNİ DÜŞÜREN..."

Tek tek ihlal edilen disiplin talimatlarının yazıldığı başvuruda, "Kasımpaşa tarafından başka takımın daha güçlü olmasını isteyecek kadar ileri giden, haksız rekabet oluşturan, başka kulüpler lehine açıklamalar yapılmıştır. Kasımpaşa'nın, bu kulüplerle oynayacağı maçlar şaibe altına girmiştir... Bu takımların, 'biz' ruhu ile hareket edecekleri, bunun da şikeye teşebbüs niteliğinde olduğu açıktır. Sportmenliğe aykırı, fubolun değerini düşüren, maç sonucunu etkilemeye teşebbüs eden ve talimatların amacı dışında, etik değerlerle bağdaşmayan bu transferlerin tescil edilmemesi gerekmektedir" ifadesi kullanıldı.

