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Trabzonspor, Flavio transferini KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, bir transferini daha resmiyete kavuşturdu. Bordo-mavili ekip, Flavio'yu KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Flavio transferini KAP'a bildirdi!

Yeni sezon için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Trabzonspor'dan bir KAP bildirimi daha geldi. Buna göre bordo-mavililer, Flavio Medeiros da Silva ile görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Trabzonspor, Flavio transferini KAP'a bildirdi!

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

''Profesyonel futbolcu Flavio Medeiros da Silva'nın, Kulübümüze transferi konusunda, EC Bahia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, EC Bahia Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 1.200.000.-EUR ödenecektir. Ayrıca, Bahia Kulübüne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, EC Bahia'ya ödenecek tutardan sonra kalan kısmın %20'si ödenecektir.''

''Profesyonel futbolcu Flavio Medeiros da Silva ile 4 (Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;2020/21 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret, 2021/22 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret, 2022/23 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret, 2023/24 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşme süresince, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir.''

Savunmaya dönük bir orta saha oyuncusu olan Flavio kariyerinde daha önceden Vitoria, Ferroviaria, Boavista ve Santo Andre takımlarında forma giymişti.

Onur Çelik
Spor Editörü


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