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Trabzonspor-Galatasaray maçı iddaa oranları

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Galatasaray maçının iddaa oranları açıklandı.

Trabzonspor-Galatasaray maçı iddaa oranları

Süper Lig'in 15. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Ligde bu hafta oynanacak olan Trabzonspor-Galatasaray maçı, tüm futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Abdullah Avcı yönetiminde yükselişe geçen bordo-mavililer, Avcı ile henüz maç kaybetmedi. Galatasaray ise ligde son 9 haftada yalnızca Fatih Karagümrük'e kaybetti. Zirve yarışını yakından ilgilendiren Trabzonspor-Galatasaray maçının iddaa oranları da açıklandı. 

TRABZONSPOR-GALATASARAY İDDAA ORANLARI

İddaa Risk Yönetim Kurulu, Trabzonspor'un evinde oynayacağı maçı kazanmasına 2,70 oran açıkladı. Beraberliğin oranı 3,40 olarak duyurulurken, Galatasaray'ın deplasmanda galip gelmesine 1,95 oran belirlendi.

Karşılaşmanın 2,5 Alt bahisi için 1,90 oran açıklanırken, 2,5 Üst'ün oranı 1,58 olarak duyuruldu.

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, yarın saat 19.00'da Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda aldığı 26 puan ile lider Alanyaspor'un 1 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Bordo-mavililer ise 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 20 puan ve averajla 9. sırada yer alıyor.

Onur Çelik
Spor Editörü


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