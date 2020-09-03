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  3. Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında hazırlık maçı oynanacak.

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında hazırlık maçı oynanacak.

Süper Lig'in başlamasına kısa süre kala Trabzonspor ve Çaykur Rizespor arasında hazırlık maçı oynanacak.

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında hazırlık maçı oynanacak.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, yarın Çaykur Rizespor ile hazırlık maçı yapacak.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Trabzonspor, yarın Çaykur Rizespor ile saat 17.00'de yapacağı hazırlık maçıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. Bordo-mavililer maçın oynanacağı gün Rize'ye hareket edecek.

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında hazırlık maçı oynanacak.Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında hazırlık maçı oynanacak.

Onur Çelik
Spor Editörü


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