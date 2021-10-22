Trabzonspor kafilesi, Göztepe maçı için İzmir'e hareketlendi! Kadrodaki eksikler dikkat çekti!

Bu sezon Abdullah Avcı önderliğinde başarılı bir performans sergileyen ve 9 hafta sonunda puan farkıyla liderlik koltuğunda bulunan Trabzonspor, ligin 10. haftasında Göztepe ile oynayacağı karşılaşma için İzmir'e hareket etti. Fenerbahçe maçı ve antrenmanda sakatlık yaşayan oyuncuları bulunan bordo mavili ekibin kamp kadrosundaki eksik isimler dikkat çekti. Karadeniz temsilcisinin kadrosunda 6 isim yer almadı.

HAMSİK VE CORNELİUS KADROYA DÖNDÜ

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlayan bordo-mavililer, Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla İzmir'e hareket etti. Fenerbahçe maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Marek Hamsik ve eşinin doğumu sebebiyle izin alan Cornelius kadroda yer aldı.

6 OYUNCU KADRODA YOK

Öte yandan bordo mavililerin Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada sakatlık yaşayan Anthony Nwakaeme ve Bruno Peres ile antrenmanda sakatlanan Abülkadir Parmak ile Yunus Mallı'nın yanı sıra Fode Koita'da Göztepe maçının kadrosunda yer almayan isimler oldu.

KAMP KADROSU BELİRLENDİ

Trabzonspor'un İzmir ekibiyle oynayacağı maçın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Kaleci: Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Muhammet Taha Tepe

Defans: Serkan Asan, Dorukhan Toköz, Vitor Hugo, Hüseyin Türkmen, Edgar Ie, Ahmetcan Kaplan, Denswil, İsmail Köybaşı

Orta Saha: Berat Özdemir, Siopis, Murat Cem Akpınar, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Gervinho, Salih Kavrazlı

Forvet: Djaniny, Cornelius.