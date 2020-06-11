Trabzonspor, Kovid-19 test sonuçlarını açıkladı
Trabzonspor Kulübü, yönetim kurulu, futbolcular, teknik heyet ve çalışanlara yapılan yedinci koronavirüs(Kovid-19) testlerinin sonucunun negatif çıktığını açıkladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin yedincisi yapılmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır."
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