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Trabzonspor, Kovid-19 test sonuçlarını açıkladı

Trabzonspor Kulübü, yönetim kurulu, futbolcular, teknik heyet ve çalışanlara yapılan yedinci koronavirüs(Kovid-19) testlerinin sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

Trabzonspor, Kovid-19 test sonuçlarını açıkladı

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin yedincisi yapılmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır." 

Tayfun Altuntaş
Editör


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