Trabzonspor, Kovid-19 test sonuçlarını açıkladı

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin yedincisi yapılmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır."