Trabzonspor loca satışlarına başladı! Trabzonspor loca satışları ne kadar?

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, TFF'nin 1 Ekim'den sonra seyircili oynatmak istiyoruz açıklamasından sonra loca satışlarına başladı. Bordo-mavili ekip, bu sezon yalnızca loca satışı yapacağını ve kombine satışlarına başlamayacağını açıkladı. Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Yönetim Kurulumuz, Süper Lig 2020 – 2021 sezonuna yönelik sadece loca satışı yapılmasına, kombine bilet satışının ise yapılmamasına karar vermiştir.

Bu kapsamda kullanım süresi 1 sezon olacak şekilde localarımızın satışına bugün itibariyle başlanmıştır."

TRABZONSPOR LOCA SATIŞLARI NE KADAR?

Trabzonspor, loca satış fiyatlarını açıkladı. Buna göre loca satış fiyatları şu şekilde:

Batı VIP: 1.000.000 TL (KDV Dahil)

Köşe: 400.000 TL (KDV Dahil)

Doğu: 300.000 TL (KDV Dahil)

Kale Arkaları: 150.000 TL (KDV Dahil)

Not: Köşe localarımız 30’ar kişilik olup sadece iki adettir.

Loca satışlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.