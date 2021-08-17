Trabzonspor, Malatyaspor'u farklı geçti, enleri yaşadı! En çok gol attığı ilk hafta maçını oynadı, 49 hafta sonra lider oldu

Süper Lig'de heyecan 1.hafta maçlarıyla sona erdi. İlk haftaya damgasını vuran takım ise Trabzonspor oldu. Bordo mavililer ilk hafta maçında deplasmanda konuk olduğu Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u Bekasetas, Nwakaeme, 29 Gervinho, Ertaç Özbir (Kendi kalesine), Dk. 66 Djaniny'nin attığı gollerle 5-1 yenerken Malatyaspor'un tek golünü ise Adem Büyük atmıştı.

Söz konusu maçla Trabzonspor ilk hafta maçında 5 gol atarak en golcü ilk haftasını yaşadı.

Son 3 sezondur açılış maçlarında galip gelemeyerek 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan bordo-mavililer, 3 sezon aradan sonra ilk hafta karşılaşmasını galibiyetle kapadı.

Bordo-mavililer, lig tarihinde 48 sezondaki başlangıç maçlarında 29 galibiyet, 12 beraberlik alırken, 7 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

Trabzonspor, 1992-1993 sezonunda sahasında Sarıyer'i 4-0 yenerek bu sezona kadar en farklı galibiyetini almıştı.

AVCI İLE İLK KEZ 5 GOL

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk kez bir lig maçında 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

Geçen sezon ligin 8. haftasından sonra göreve gelen Abdullah Avcı ile Karadeniz ekibi, sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek bir maçta en fazla golünü kaydetmişti.

LİDERLİK KOLTUĞUNU HATIRLADI

Trabzonspor, Süper Lig'de 49 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu.

En son 2019-2020 sezonunun 27. haftasını lider kapatan bordo-mavililer, 49 hafta aradan sonra ligin ilk basamağında yer aldı.