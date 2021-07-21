Trabzonspor, Milli futbolcu İsmail Köybaşı ile anlaşma sağladı!

Yeni sezon öncesinde sol bek mevkii için transfer arayışlarını sürdüren bordo mavililer, bu bölge için birçok ismi gündemine aldı. Yabancı sınırını da düşünen Trabzonspor yönetimi, sol bek için yerli oyuncu tercihine yöneldi. Bu kapsamda bir süredir bordo mavili ekibin radarında olan İsmail Köybaşı ile anlaşma saplandı. Trabzonspor bu anlaşmayı sosyal medya hesabından duyurdu.

MAAŞI DA BELLİ OLDU

Trabzonspor, deneyimli oyuncunun yıllık ücretini de kamuoyuna bildirdi. Yapılan açıklamada, futbolcuya 2021-2022 sezonunda 5 milyon lira, 2022-2023 sezonunda ise 5 milyon lira garanti ücret verileceği, opsiyon hakkının kulüp tarafından kullanılması halinde ayrıca 2023-2024 sezonunda da 5 milyon 500 bin lira garanti ücret verileceği ifade edildi.

İMZA ÜCRETİ DE BULUNUYOR

Öte yandan, futbolcuya her bir sezon için 1 milyon lira imza ücreti ödeneceği bildirildi. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin yüzde 7'sinin ödeneceği kaydedildi.