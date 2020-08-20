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Trabzonspor Nemanja Andusic'in sözleşmesini feshetti!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, geçtiğimiz sezonu Balıkesirspor'da kiralık olarak geçiren Nemanja Andusic’in sözleşmesinin feshedildiğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Nemanja Andusic'in sözleşmesini feshetti!

Trabzonspor, geçtiğimiz sezonu Balıkesirspor'da kiralık olarak geçiren, Nemanja Andusic'in sözleşmesini feshetti. Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Nemanja Andusic ile Şirketimiz arasındaki 03.07.2019 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. 50.000.-EUR fesih tazminatı ödenecektir."

Sol kanatta görev yapan Boşnak futbolcu Nemanja Andusic, bordo-mavili ekipte hiç forma şansı bulamadı.

Profesyonel kariyerine 2013 yılında Leotar kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Sarajevo, Travnik, Olimpik Sarajevo, Sarajevo, Čelik Zenica, Mladost Doboj Kakanj, Trabzonspor ve Balıkesirspor kulüplerinde oynadı.

Onur Çelik
Spor Editörü


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