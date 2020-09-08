Trabzonspor orta sahasını Brezilya'da buldu: Rodrigo Dourado

Geçen sezonun en büyük şampiyonluk adayı olan ancak pandemi süreci ile birlikte düşüşe geçen Karadeniz ekibi, önümüzdeki sezona da iddialı bir giriş yapmak istiyor. 2020-2021 sezonuna yeni teknik direktör Eddie Newton ile başlayacak olan Trabzonspor, kadrosunda da büyük değişikliklere gitmedi. Geçen sezonun iskeletini korumaya çalışan bordo-mavililer, bazı eksik bölgelere yapılacak takviyeler ile yeni sezonda etkili bir oyun sergilemek istiyor.

Transfer çalışmalarında rotayı yeniden Brezilya'ya çeviren Trabzonspor, Rodrigo Dourado'yu takibe aldı. Internacional'de forma giyen Dourado, 14 yaşından beri aynı takımın formasını giyiyor. Trabzonspor'un oyuncu için opsiyonlu kiralama yöntemini düşündüğü gelen haberler arasında.

14 yaşından bu yana dünya futbolunun takip ettiği, 2011'de Brezilya U17 Milli Takımı'yla Kıta Şampiyonluğu yaşayan, 2016 Olimpiyatları'nda şampiyon olan Brezilya Olimpiyat Takımı'nda Neymar, Gabriel Jesus, Marquinhos ve Gabigol gibi futbolcuların olduğu kadroda yer alan Dourado, 2018'de de Brezilya'da 'en iyi orta saha' unvanına layık görülmüştü.