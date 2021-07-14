Trabzonspor Real Betis'in stoperi Sidnei'i gözüne kestirdi

Trabzonspor bu sene ligde şampiyonluk yarışında olmak için iddialı bir kadro kurmanın planlarını yapıyor. Bordo mavili takım stoperde Vitor Hugo- Edgar Ie ikilisini yedekleyecek bir oyuncu arayışını sürdürüyor. İspanya basınında yer alan bilgilere göre Real Betis'in teknik direktörü Pellegrini oyuncuyu kadroda düşünmüyor. Trabzonspor bu transferi kolay bir şekilde bitirmeyi planlıyor.

BEŞİKTAŞ'TA OYNAMIŞTI

31 yaşındaki oyuncu 2011-2012 senesinde Beşiktaş'ta oynamıştı. İspanyol basınında yer alan bilgilere göre oyuncunun maliyeti Real Betis'i zor durumda bırakıyor. Trabzonspor bu avantajı kullanarak oyuncuyu küçük bir bedelle kadrosuna katmayı planlıyor.