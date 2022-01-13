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Trabzonspor, Samuel Gigot transferinde sona yaklaştı! Anlaşma tamam gibi!

Transfere hızlı bir giriş yapan Trabzonspor'da şu anki en önemli gündem stoper arayışı. Bordo-mavili ekibin uzun süredir peşinden koştuğu Samuel Gigot transferi ise artık bitmek üzere.

Trabzonspor, Samuel Gigot transferinde sona yaklaştı! Anlaşma tamam gibi!

Spor Toto Süper Lig'de rakiplerinin açık ara önünde olmasına rağmen işini şansa bırakmak istemeyen ve önümüzdeki sezon için de elini güçlendirmeyi planlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Edgar İe'nin sakatlığının ardından kadrosuna bir stoper oyuncusu katmak isteyen ve arayışlarını sürdüren bordo-mavili ekip, uzun süredir görüştüğü Samuel Gigot transferini bitirmeye oldukça yakın.

ROTA STOPERE DÖNDÜ

Devre arası transferinde rakiplerinin aksine oldukça hareketli günler geçiren Trabzonspor, kadrosuna birçok isim kazandırdı. Henüz resmi transfer sezonu açılmadan Kouassi, Puchacz ve Edin Visca ile anlaşan bordo-mavili ekip, 12 Ocak itibarıyla oyuncuların lisansını çıkardı. Son olarak da bir stoper takviyesiyle transfer sürecini noktalamak isteyen Trabzonspor'da gündeme gelen isimler sürekli değişiyor.

Trabzonspor, Samuel Gigot transferinde sona yaklaştı! Anlaşma tamam gibi!

İKNA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Son olarak Rusya'da forma giyen Samuel Gigot'a ciddi bir şekilde talip olan Trabzonspor, oyuncuyu takıma kazandırmak için tüm şartları zorlamıştı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncu için minimum seviyede masraf yapmak isteyen Karadeniz temsilcisi, kulübü Spartak Moskova'yı ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzonspor, Samuel Gigot transferinde sona yaklaştı! Anlaşma tamam gibi!

BEDELSİZ ANLAŞILMAK İSTENİYOR

Sözleşmesini uzatmak istemediğini kulübe bildiren ve ayrılmayı kafaya koyan futbolcunun Trabzonspor'da oynamaya sıcak baktığı ifade edilirken, Spartak Moskova'nın da oyuncuyu bedelsiz gönderme yönünde ikna olmak üzere. Aradaki pürüzlerin giderilmesiyle Gigot'un kısa süre içerisinde Türkiye'ye geleceği ifade edildi. Trabzonspor ise fırsat transferi çıkmadığı sürece Gigot'un ardından başka bir oyuncu almayı planlamıyor.

Trabzonspor, Samuel Gigot transferinde sona yaklaştı! Anlaşma tamam gibi!

Ramazan Sarı
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