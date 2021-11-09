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Trabzonspor sol bek için harekete geçiyor! Luca Pellegrini ve Uğur Çiftçi hamlesi!

Trabzonspor'da en eksik bölgelerden biri olarak görülen sol bek için transfer sezonu açılmadan önce çalışmalar başladı. İsmail Köybaşı'dan istediği performansı alamayan bordo mavili ekip Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ve Juventus'tan Luca Pellegrini isimlerini gündemine aldı.

Trabzonspor sol bek için harekete geçiyor! Luca Pellegrini ve Uğur Çiftçi hamlesi!

Sezona etkili bir başlangıç yapan ve Süper Lig'de çıktığı 12 karşılaşmada da mağlubiyet yüzü görmeyerek liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor'da transfer çalışmaları başladı. Takımdaki eksik bölgeleri tamamlamak isteyen ve yaşanan bazı sakatlıklarla birlikte daralan kadroyu genişletmeyi hedefleyen bordo mavili ekip devre arasına kalmadan bu işleri bitirmek istiyor. Bu kapsamda sol bek mevkii için harekete geçen Karadeniz temsilcisinde Uğur Çiftçi ile Luca Pellegrini isimleri gündeme geldi.

UĞUR ÇİFTÇİ İÇİN SİVASSPOR'LA GÖRÜŞÜLECEK

Trabzonspor'un sol bek bölgesi için ilk olarak Türk isimlerle masaya oturmak istediği ifade edildi. Yabancı sınırlamasına takılan bordo mavili ekip sol beki Türk oyuncu ile idare ettirerek diğer bölgelerde yıldız futbolcularından faydalanmak istiyor. Bu kapsamda bordo mavililerin ilk hamlesi Sivas'ın sol beki Uğur Çiftçi olacak. Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcunun ilk etapta Sivasspor ile masaya oturacağı ve çıkan sonuca göre de Uğur Çiftçi ile görüşeceği ifade ediliyor.

Trabzonspor sol bek için harekete geçiyor! Luca Pellegrini ve Uğur Çiftçi hamlesi!

PELLEGRİNİ İÇİN YENİDEN HAMLE YAPILACAK

Trabzonspor'un bir yandan da sezon başında kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği ancak maliyeti nedeniyle transfer edemediği Juventus'lu Luca Pellegrini için yeniden nabız yoklayacağı da gelen bilgiler arasında. Futbolcu ve takımıyla yeni bir görüşme yapacak bordo mavili ekip şartların uygun görülmesi halinde yıldız ismi kadrosuna katmak istiyor. Kulübünde mutsuz olduğu ifade edilen 22 yaşındaki İtalyan savunmacının bu kez transfere sıcak bakabileceği düşürülüyor.

Trabzonspor sol bek için harekete geçiyor! Luca Pellegrini ve Uğur Çiftçi hamlesi!

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