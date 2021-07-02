Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı yeni sezon öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. O açıklamalardan satır başlarında ise şunlardan bahsediyor:

"Trabzonspor rakipleri için büyük bir tehdittir. Transfer yapmasa bile bu böyle. Mevcut oyuncu grubumuzla önemli bir mesafe aldık. Yönetime de teşekkür ediyorum. Avrupa'da şu anda 4 transferi bitirebilen yok."

ŞAMPİYONLUK İÇİN OYNAYACAĞIZ

Şampiyonluk hakkında da açıklamalarda bulunan Avcı: "Şampiyon olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yapılan transferler de bize deneyim kazandıracak. Trabzonspor transfer yapmasa bile belli bir konumda bulunmak zorundadır. Bu takımın kimliğinde bu var." ifadelerini kullandı.

Yeni transfer Hamsik hakkında ise "Marek Hamsik çok önemli bir karakter. Büyük futbolcu. Ama oyuncunun performansını görerek ona göre konuşmak daha doğru olacaktır. Transferler için başkan ve yönetimimize teşekkür ediyorum" dedi.

SÖRLOTH BUYURSUN GELSİN

Transfer gündeminde olan yıldız futbolcu Alexander Sörloth hakkında açıklamada bulunan Avcı:

"Alexander Sörloth için 'Buyursun gelsin' dedim. Başkan bu süreci yönetiyor. Neler olacağını göreceğiz." ifadelerine yer verdi.

Satılıp satılmayacağı konusu merak edilen Milli eldiven Uğurcan Çakır ile ilgili olarak da "Uğurcan Çakır şu an tatilde. Milli takımımızda performansı en yüksek oyunculardan biriydi. Biz her türlü senaryoya hazırlıklıyız. Altyapıdan çıkan bir oyuncumuzun Avrupa'ya gitmesi ve kulübe para kazandırması çok önemli. Kararı başkan verecektir."dedi.

BU SORUDAN SIKILDIM

Yabancı sınırı hakkındaki soruya yanıt veren Abdullah Avcı: "Yabancı sınırının sorulması artık beni rahatsız ediyor. Bu tip kurallar yerli oyuncuyu geliştirmez, aksine gelişimini tıkar. Rekabeti sağlayacak üretim yapmadığın sürece bu bize zarar verecek." ifadelerini kullandı.