Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'dan taraftara mesaj!

Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan ve 12 haftanın sonunda ligin zirvesinde yer alan Trabzonspor, Milli aranın ardından Gaziantep FK karşısına çıkacak. Bordo mavili ekip, bu maçı da kazanarak serisini sürdürmek ve şampiyonluk yolunda ilerlemeye devam etmek istiyor. Bu yolda taraftarın desteğine ihtiyacı olduğunu dile getiren teknik direktör Abdullah Avcı, basın mensupları aracılığıyla taraftarlara seslendi.

"DESTEKLERİNİ FAZLASIYLA HİSSEDİYORUZ"

Taraftarlarının desteklerini arkalarında hissettiklerini ifade eden Abdullah Avcı, "Taraftarlarımız bizimle beraber savunma yapacak, bizimle beraber hücum yapacak. Tatlı baskıyı rakibe yapacak. Bunu başarıyor taraftar. Horonu beraber oynayacağız. Golü yedik devam ediyoruz, yanındaki düşüyor kaldırıyor. Arkadaşı hata yapıyor, diğeri kaldırıyor. Ben bunu istiyorum ve onlar da yapıyor. Gerçekten desteklerini fazlasıyla arkamızda hissediyoruz." dedi.

"KAZANABİLMEYE ODAKLANIYORUM"

Şu anda neler yapabileceklerine odaklanmaları gerektiğini vurgulayan deneyimli teknik direktör, "Geçmişteki yükleri sırtımıza almanın anlamı yok. Şu anda neler yapabiliriz. Buranın sorumluluğu ve duygusu çok fazla. Ben anında daha iyisini nasıl yapabiliriz, daha pragmatik sonuç nasıl alabiliriz, ona odaklanıyorum. Bugün bu güncel oyunu geliştirmek ve kazanabilmeye odaklanıyorum. Taraftarlarımızdan bütün tribünleri doldurmalarını istiyorum. Bizimle beraber oynayacaklar, hücumda da coşkulu olabiliriz." ifadelerini yer verdi.

"SON DAKİKAYA KADAR PES ETMEYEN BİR TAKIMIZ"

Yerel oyuncuların desteğe ihtiyacı olduğunu belirten Avcı, "Taraftar bizim için güç, bu gücü kontrollü bir şekilde rakibe vermeliyiz. Yerel oyuncuların elinden tutsunlar, düştüklerinde kaldırsınlar. Sezon başında, 'İyi ki Trabzonspor var denilen bir oyun oynatacağız' demiştik. Şu an için izlenebilen, keyif alan, veren bir takım Trabzonspor. Hepsinden önemlisi son dakikaya kadar pes etmeyen bir takımız." şeklinde konuştu.