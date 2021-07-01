Trabzonspor transferde atağa geçti! Ezgjan Alioski çıkartması

Transfer bombalarını tek tek patlatarak önümüzdeki sezona iddialı bir giriş yapacağının sinyallerini veren bordo mavili ekipte transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gervinho, Bruno Peres, Marek Hamsik, Fode Koita gibi isimlerle anlaşma sağlayan Trabzonspor sol bek mevkisi için de arayışlarını sürdürüyor.

Trabzonspor yönetimi daha önceden de temaslarda bulunduğu anca transferini bitiremediği Ezgjan Alioski'ye bu kez bordo mavili formayı giydirmeyi hedefliyor. Leeds United ile sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki Kuzey Makedonya'lı futbolcunun bu teklife sıcak baktığı iddia edildi.

Trabzonspor yönetiminin bu transferi bitirmek için resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Karedeniz temsilcisinin diğer transferlerini imza parası yöntemiyle bitirdiğini görmüştük. Bordo mavili yöneticiler bu transferde de aynı yöntemi izleyerek oyuncuya 500 bin euro imza parası ile 1 milyon 200 bin euro maaş teklifinde bulunmayı planlıyor.

Yabancı kontenjanı konusunu çözmeye çalışan Trabzonspor yönetiminin bu engeli aştıktan sonra Alioski transferini resmiyete dökeceği ifade edildi. Alioski ile daha önce yapılan görüşmelerde maddi şartlarda anlaşma sağlanamamış ve oyuncu da Avrupa'da kalmak istemişti .Ancak beklediği teklifleri alamayan Kuzey Makedonya'lı yıldızın menajeri de tekrar Trabzonspor ile iletişime geçti. Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'nın oyun sistemine oldukça uyan ve alınmasını çok istediği Alioski transferinin kısa süre içerisinde bitirilmesi bekleniyor.