Trabzonspor transferde çifter çifter gidiyor! Hedefte N'Koulu ve Kayoute!
Önümüzdeki sezon şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olarak gösterilen Trabzonspor'da transferler hız kesmeden devam ediyor. Bordo mavililer ön libero ve stopere oyuncu getirerek transferi noktalamak istiyor. Hedefte ise N'Koulu ve Kayoute bulunuyor.
Geçtiğimiz sezon beklenilen performansı veremeyen Trabzonspor, kadrosuna yaptığı takviyelerle birlikte bu sezon şampiyonluk sevincini yaşamak istiyor. Son olarak Danimarkalı golcü Cornelius'u kadrosuna katan bordo mavililer, orta saha ve stoper bölgelerine de birer oyuncu alarak transfer sezonunu kapatmayı planlıyor.
CRYİSTAL PALACE ÜCRETİ PEŞİN İSTİYOR
Cheikhou Kouyate ismini oldukça beğenen Abdullah Avcı, oyuncunun takıma kazandırılmasını istiyor. Bu kapsamda Cryistal Palace ile görüşen bordo mavililerde, İngiliz ekibinin peşin 3.5 milyon Euro istemesi transferi zora sokuyor. Ancak Trabzonspor hem stoper hem de orta saha oynayabilmesi nedeniyle bu oyuncudan vazgeçmiyor.
1 MİLYON EURO MAAŞ
Öte yandan stoper olarak istenilen bir diğer isimin de N'koulu olduğu belirtildi. 31 yaşındaki Kamerunlu oyuncuyu alarak Vitor Hugo - Edgar İe ikilisini yedeklemeyi planlayan bordo mavililer oyuncuya yıllık 1 milyon Euro maaş teklifinde bulundu. Görüşmeler sürüyor...