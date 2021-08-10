Trabzonspor transferde çifter çifter gidiyor! Hedefte N'Koulu ve Kayoute!

Geçtiğimiz sezon beklenilen performansı veremeyen Trabzonspor, kadrosuna yaptığı takviyelerle birlikte bu sezon şampiyonluk sevincini yaşamak istiyor. Son olarak Danimarkalı golcü Cornelius'u kadrosuna katan bordo mavililer, orta saha ve stoper bölgelerine de birer oyuncu alarak transfer sezonunu kapatmayı planlıyor.

CRYİSTAL PALACE ÜCRETİ PEŞİN İSTİYOR

Cheikhou Kouyate ismini oldukça beğenen Abdullah Avcı, oyuncunun takıma kazandırılmasını istiyor. Bu kapsamda Cryistal Palace ile görüşen bordo mavililerde, İngiliz ekibinin peşin 3.5 milyon Euro istemesi transferi zora sokuyor. Ancak Trabzonspor hem stoper hem de orta saha oynayabilmesi nedeniyle bu oyuncudan vazgeçmiyor.

1 MİLYON EURO MAAŞ

Öte yandan stoper olarak istenilen bir diğer isimin de N'koulu olduğu belirtildi. 31 yaşındaki Kamerunlu oyuncuyu alarak Vitor Hugo - Edgar İe ikilisini yedeklemeyi planlayan bordo mavililer oyuncuya yıllık 1 milyon Euro maaş teklifinde bulundu. Görüşmeler sürüyor...