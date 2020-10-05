Trabzonspor, Vitor Hugo ile görüşmelere başlandığını açıkladı

Trabzonspor, transfer için Türkiye'ye getirdiği savunma oyuncusu Vitor Hugo transferiyle ilgili KAP'a bildirimde bulundu. Borsaya yapılan bildirimde oyuncunun kulübü Palmeiras'la transfer için görüşmelere başlandığını belirtildi.

Bordo mavililerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şu şekilde:

"Brezilya'nın Palmeiras Kulübünün profesyonel futbolcusu Vitor Hugo Franchescoli De Souza'nın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

Geçtiğimiz gece, İstanbul'a gelerek Trabzon'a geçen yıldız futbolcunun, sağlık kontrollerinden sonra imza atması bekleniyor. Trabzonspor, oyuncunun kulübüne 3.2 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı. Vitor Hugo ile 4 senelik sözleşme imzalayan Trabzonspor, oyuncuya toplamda 5.45 milyon euro garanti ücret ödeyecek.

İşte anlaşmanın detayları:

VITOR HUGO KİMDİR?

Brezilya doğumlu Vitor Hugo 20 Mayıs 1991 yılında doğmuştur. Kariyeri için ilk adımları 2008 yılında Brezilya takımlarından biri olan Junior'da atmıştır daha sonra Santo Andre'ye transfer olmuştur. 1.87 boyunda olan Vitor Hugo, stoper olarak oynamaktadır. Brezilya'nın milli takım oyuncularındandır. Kariyerinin büyük bir çoğunluğunu Brezilya Ligi'nde geçiren Vitor Hugo, geçtiğimiz sezon İtalya Ligi kulüplerinden biri olan Fiorentina'da oynamıştır.