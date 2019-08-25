Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçının 11'leri belli oldu!

Süper Lig'in ikinci hafta mücadelesinde Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Mücadele, Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. Ünal Karaman ve Sergen Yalçın'ın galibiyete yönelik çıkaracağı kadro, üç puan için karşı karşıya gelecek.

MAÇIN 11'LERİ

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, A. Parmak, Nwakaeme, A. Ömür, Ekuban, Sörloth

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Erkan, Robin, Bifouma, Hadebe, Jahovic, Donald, Fofana, Mina, Guilherme, Özer

TRABZONSPOR YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 2. Hafta mücadelesinde Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. 25 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Koray Gençerler'in mücadele edeceği karşılaşmada, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Volkan Ahmet Narinç yardımcılıkları üstlenecek.

YENİ MALATYASPOR MAÇTAN PUANLA DÖNMEK İSTİYOR

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçından puanla dönmek istiyor.

Sarı-siyahlı ekibin sportif direktörü Ali Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın moralinin yüksek olduğunu söyledi.

Trabzonspor ile 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda karşılaşacaklarını aktaran Ravcı, "Lige iyi başlamanın moraliyle Trabzon'a gideceğiz. Güzel ve zevkli bir maç olacağını düşünüyorum. Rakibimizin gücünü ve kalitesini biliyoruz. Takım olarak, düşüncelerimizi ve amacımızı sahada pratiğe dökersek iyi bir sonuçla döneriz. Oyuncu kalitemiz ve takım ruhumuz, bunu başarabilecek seviyede. Puan veya puanlarla dönmek istiyoruz. Medipol Başakşehir maçında ortaya konan mücadele, azim ve kazanma arzusunun tekrarı bu maçta bize puan veya puanlar kazandıracak." diye konuştu.