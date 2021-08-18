Trabzonspor Yunan futbolcu Manolis Siopis ile anlaşma sağladı!

Sezona hem Avrupa'da tur atlayarak hem ligde 3 puan alarak iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor, eksiklerini bir bir kapatıyor. Abdullah Avcı'nın önem verdiği takım savunması yönünde sıkıntıları olan ve bu yüzden orta sahaya takviye yapmayı planlayan bordo mavililer bu bölge için bir süredir Alanyaspor'lu Siopis ile temas halindeydi. A Spor'dan Yunus Emre Sel'in haberine göre bordo mavili yönetim hem oyuncu hem de Alanyaspor'la her konuda anlaşma sağladı.

TRABZON'A DAVET EDİLDİ

Trabzonspor'un teklifini koşulsuz şartsız kabul eden Siopis, kulüplerin görüşerek anlaşma sağlamasını bekliyordu. Gelen bilgilere göre bugün itibariyle iki kulübün anlaşması sonucunda bordo mavililer Siopis transferinde mutlu sona ulaştı. Karadeniz ekibi, transferi resmiyete dökmek amacıyla oyuncuyu Trabzon'a davet etti.

BAKASESAS İLE YENİDEN BULUŞACAKLAR

Trabozspor'un geçtiğimiz sezon Alanyaspor'dan transfer ettiği Bakasetas'ın hem Milli takımdan hem de Alanyaspor'dan yakın arkadaşı Siopis bu transferin gerçekleşmesinin ardından Trabzonspor'da yeniden buluşmuş olacak. Anastasios Bakasetas'ın, Siopis transferinin gerçekleşmesinden dolayı oldukça mutlu olduğu ifade ediliyor.