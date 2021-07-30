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  4. Trabzonspor'a Dorukhan'dan sonra yeni Türk isim | Emre Mor bordo mavili formayı giyecek

Trabzonspor'a Dorukhan'dan sonra yeni Türk isim | Emre Mor bordo mavili formayı giyecek

Süper Lig'de bu yıl uygulanmaya başlayacak yabancı kısıtlaması nedeniyle yerli oyuncu transferine hız veren Trabzonspor, İsmail Köybaşı ve Dorukhan Toköz'ü kadrosuna katmıştı. Bordo mavili kulübün Ekuban'ın satılmasının ardından o bölge için Emre Mor'u düşündüğü ve kulübü Celta Vigo ile görüşmelere başladığı ifade edildi.

Trabzonspor'a Dorukhan'dan sonra yeni Türk isim | Emre Mor bordo mavili formayı giyecek

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Trabzonspor yabancı oyuncuların yanı sıra yerli oyuncu sayısını da artırmak için harekete geçti. Bordo mavili ekip, İsmail Köybaşı ve Dorukhan Toköz'ün ardından Emre Mor'u da kadrosuna katmak istiyor. Genç yaşta müthiş bir çıkış yakalayan Emre Mor sonrasında kariyerinde düşüş yaşamıştı. Şu anda Celta Vigo'nun oyuncusu olan Mor için Trabzonspor'un harekete geçtiği ifade edildi.

Trabzonspor'a Dorukhan'dan sonra yeni Türk isim | Emre Mor bordo mavili formayı giyecek

BONSERVİSSİZ GELEBİLİR

Menajer Mino Raiola ile anlaşan Emre Mor'un, kariyerinde tekrar yükseliş yaşamak istediği ifade edildi. Bu yüzden oyuncuya takım arayan menajerinin Trabzonspor'a teklif götürdüğü belirtildi. Oyuncunun takımından bonservisini alarak gelebileceğini aktaran menajer, Trabzonspor'a maliyetsiz bir şekilde transfer olabileceğini aktardı

"MALİYETİ ZORLAMAYACAKSA GELSİN"

Ekuban'ın Genoa'ya transfer olması beklenirken Abdullah Avcı'nın o bölgeyi Emre Mor ile doldurabileceği ifade edildi. Avcı'nın "eğer maliyetimizi zorlamayacaksa alınsın" demesinin üzerine bordo mavili ekibin görüşmelere başladığı ifade edildi.

Trabzonspor'a Dorukhan'dan sonra yeni Türk isim | Emre Mor bordo mavili formayı giyecek

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