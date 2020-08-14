Geçtiğimiz sezonun en büyük şampiyonluk adaylarından birisi olan Trabzonspor, ligi ikinci sırada bitirmişti. Önümüzdeki sezon içinde şampiyonluk hedefine devam edecek olan bordo-mavililer, UEFA'dan aldığı ceza dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edemeyecek. Transferlerini buna göre yürütmek isteyen Trabzonspor yönetimi, transfer sezonuna girildiğinden itibaren hareketli günler geçiriyor.

TRT Spor'un son dakika haberine göre, Celtic'te forma giyen Hırvat stoper, Jozo Simunovic ile prensipte anlaşıldı.

Dinamo Zagreb alt yapısında yetişen 26 yaşındaki stoper 1.91 boyunda. Geçen sezon çok fazla şans bulamayan ve sadece 16 maçta forma giyebilen Hırvat oyuncunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Bordo-Mavili takım transfere hızlı giriş yapmış ve Anders Trondsen, Muhammet Taha Tepe, Anıl Başaran, Marlon ve Stiven Plaza'yı kadrosuna katmıştı.

JOZO SİMUNOVİC KİMDİR?

1994 doğumlu Hırvat oyuncu, 26 yaşında. Zagreb'de doğan Jozo Simunovic, uzun yıllar doğduğu şehrin takımında forma giydi. 2015 yılında Celtic'e transfer olan Simunovic, 5 sezon boyunca Celtic forması giydi. İskoç ekibinde başarılı performanslar gösteren Simunovic, stoper arayışlarına devam eden Trabzonspor'un dikkatini çekti. Simunovic, geçtiğimiz sezon Celtic formasıyla, 16 maça çıktı.