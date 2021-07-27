Trabzonspor'a yeni golcü adayı | Bordo mavililer Willian Jose ile görüşüyor

Geçen sezon gol yollarında problem yaşayan ve bu sezon aynı hataya düşmek istemeyen Trabzonspor henüz golcü oyuncu transferini tamamlayabilmiş değil. Eski golcüleri Alexander Sörloth'u transfer etmek için uzun süredir çaba sarf eden ancak bir türlü bu transferi bitiremeyen bordo mavili ekip alternatif isimlere yönelmeye başladı. Artem Dovby ile de görüşen Trabzonspor'un gündemine son olarak Willian Jose'nin geldiği ifade edildi.

GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Karadeniz temsilcisi, Real Sociedad ve 29 yaşındaki yıldız golcünün menajeri ile görüşmelere başladı. Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig takımı Wolverhampton'da kiralık olarak forma giyen ve bir dönem adı Barcelona'nın da transfer listesinde yer alan Jose'yi kiralamak için Real Sociedad ile görüşme yapıldı.

SOCİEDAD, BONSERVİS İLE GÖNDERMEK İSTİYOR

İspanyol temsilcisi Real Sociedad oyuncunun sadece satış tekliflerini değerlendireceğini bildirdi. Trabzonspor yönetimi de bunun üzerine taksitler halinde ödeme yapmak üzere yeni bir öneri sundu. Fırtına'nın teklifinin detayları henüz netlik kazanmazken, Sociedad'ın 10 milyon Euro gibi yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi. Yapılan ilk pazarlıkta rakamın 8 milyon Euro'ya düşürüldüğü dile getirilse de bordo-mavililer fiyatı daha da aşağı çekip taksitler halinde ödeme yapmayı planlıyor. Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun şu anda güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Geçen sezonun 2. yarısında kiralık olarak Wolves forması giyen Willian Jose, Premier Lig'de 17 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol 1 asist yaptı. Sociedad'da görev aldığı 21 maçta 6 gole imza attı..