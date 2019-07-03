Trabzonspor'da 8. imza!

Bordo-Mavililer, Bosna Hersek ekibi Mladost Doboj Kakanj oynayan kanat oyuncusu Nemanja Andjusic'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Nemanja Anđušić ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ndeki imza töreninde konuşan Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, “Kulübümüzün felsefesi ve yapılanması doğrultusunda genç oyunculara büyük önem veriyoruz. Nemanja Andusic de bu oyunculardan bir tanesi. Umarım diğer genç oyuncularımızla birlikte en iyi şekilde mücadele edip Trabzonspor’umuzun başarısı için çalışacaktır” dedi.

Nemanja Andusic de, “Büyük bir kulübe ve büyük bir camiaya geldim. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Trabzonspor’un başarısı için elimden gelen her şeyi yapacağım. Çok büyük bir taraftar kitlesi olduğunu da biliyorum. Onları mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım” diye konuştu.