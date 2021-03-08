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  3. Trabzonspor'da Alanyaspor maçı için kritik eksik! Djaniny kadrodan çıkarıldı

Trabzonspor'da Alanyaspor maçı için kritik eksik! Djaniny kadrodan çıkarıldı

Trabzonspor, forvet oyuncusu Djaniny Semedo'nun kadroya dahil edilmediğini açıkladı.

Trabzonspor'da Alanyaspor maçı için kritik eksik! Djaniny kadrodan çıkarıldı

Trabzonspor'da bugün oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi şok bir gelişme yaşandı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada oyuncunun yorgunluğa bağlı olarak baldır kasında gerilme yaşandığı ve tedavisinde devam edildiği kaydedildi. Bu kapsamda oyuncunun maç kadrosuna dahil edilmediği duyuruldu.

KULÜP DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Trabzonspor Kulübü Doktoru Hakan Çelik, konuya ilişkin olarak, "Oyuncumuzun yorgunluğa bağlı her iki bacak baldır kaslarında yaşadığı gerilme nedeniyle tedavisi devam etmektedir. Bu nedenle oyuncumuz, Alanyaspor maç kadrosuna dahil edilmemiştir "dedi. 

Trabzonspor zirve aşkına, Alanyaspor'u konuk ediyor! İşte muhtemel ilk 11'ler...Trabzonspor zirve aşkına, Alanyaspor'u konuk ediyor! İşte muhtemel ilk 11'ler...

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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