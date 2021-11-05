Trabzonspor'da Beşiktaş karşılaşması öncesinde sakatlıkların oyuncular durumu belli oldu!

Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 11 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmeyen ve puan tablosunun zirvesinde yer alan Trabzonspor, zorlu Beşiktaş deplasmanından da iyi bir skorla ayrılarak bu gidişatı sürdürmek istiyor. Bu kapsamda çalışmalarına devam eden bordo mavili ekipte sakatlıkları bulunan futbolcuların durumları da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Abdullah Avcı'nın da oyuncuların son durumlarını yakından takip ettiği ifade edildi.

DEPLASMAN İSTATİSTİĞİ GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Karadeniz temsilcisi Vodafone Park'ta oynayacağı dev karşılaşma öncesinde başarılı deplasman istatistiği ile dikkat çekiyor. En son deplasman yenilgisini geçtiğimiz sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe derbisinde 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz temsilcisi, o günden beridir dış sahada yenilgi yüzü görmüyor. Trabzonspor, son 23 deplasman maçında 13 galibiyet, 10 beraberlik alarak rakiplerine hiç 3 puan vermedi.

İSTANBUL'A 3 EKSİKLE GİDECEK

Takımın geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmasında sakatlanan ve çapraz bağlarının koptuğu ifade edilen Gervinho ve Bruno Peres sakatlığı nedeniyle Beşiktaş karşısında takımının yanında olamayacak. Öte yandan Çaykur Rizespor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Edgar Ie de bu maçta forma giyemeyecek.

CORNELIUS'UN DURUMU BELİRSİZ!

Kasığında ağrısı olduğu bilinen ve tedavisi devam eden yıldız golcü Cornelius'un durumunun henüz belirsiz olduğu ve durumunun yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacağı ifade edildi. Oyuncunun tam anlamda hazır hale gelmemesi durumunda Abdullah Avcı'nın sahaya Djaniny'i süreceği ve Cornelius'u ikinci yarı kullanacağı da gelen bilgiler arasında.