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Trabzonspor'da Djaniny Semedo'nun lisansı yetişmedi!

Trabzonspor, Al Ahli'den transfer ettiği Djaniny Semedo'nun lisansını Arap kulübünün evrakları zamanında göndermemesi nedeniyle yetiştiremedi.

Trabzonspor'da Djaniny Semedo'nun lisansı yetişmedi!

Trabzonspor, Al Ahli ile sözleşmesini fesheden Djaniny Tavares Semedo'yu kadrosuna katmıştı. Ancak oyuncunun lisansı henüz çıkmadı. Al Ahli ile sözleşmesini fesheden yıldız oyuncunun evrakları yetiştirilemedi. Yaşanan evrak krizinin ardından oyuncunun lisansı çıkarılamadı.

ARAPLAR EVRAKLARI GÖNDERMEDİ

61 Saat'in haberine göre; Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'un resmi sözleşme imzaladığı Djaniny Tavares ile ilgili Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımı henüz gerekli olan transfer sertifikasını göndermediği ve bu nedenden dolayı tescil işleminin gerçekleşmediği öğrenildi. 

Bu sürecin birkaç gün içerisinde tamamlanacağını ifade eden bordo-mavili yöneticiler sorunun devam etmesi halinde ise FIFA'ya geçici lisans için başvuru yapacak. Yeşil Burunlu futbolcu bu şekilde Süper Lig maçlarında forma giyebilecek.

Beşiktaş, aynı sorunu Josef De Souza transferinde yaşamış ve bu problemi geçici lisans çıkararak çözmüştü.

Onur Çelik
Spor Editörü


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