Trabzonspor'da Ekuban krizi! Kampa katılmadı

Trabzonspor'da iç transfer bir türlü istediği gibi gitmiyor. Daha önce yıldız golcüsü Alexander Sörloth'un gitmek için yoğun ısrarları sonucu Trabzonspor oyuncuyu elinde tutamamış ve göndermek zorunda almıştı. Aynı durumun Ekuban için yaşanıp yaşanmayacağı ise merak ediliyor.

AYRILMAK İÇİN ISRAR EDİYOR

Trabzonspor'da kalmak istemediğini birçok kez dile getiren oyuncu bordo mavili ekibin alabileceği bonservis bedelini de aşağıya çekiyor. Oyuncunun gitmek için ısrarcı olması diğer takımların elini güçlendiriyor. Son teklif İtalyan ekibi Genoa'dan geldi. Trabzonspor ise 5-6 milyon arası bir bonservis bekliyordu.

Caleb Ekuban'ın 1 senelik sözleşmesi bulunuyor. Bordo mavili takım oyuncuyu bonservissiz yollamaktansa para kazanmak istiyor.