Trabzonspor'da gündem Mircea Lucescu

Yeni sezon öncesinde teknik direktör arayışlarına devam eden Trabzonspor'da yeni teknik adamın kim olacağı merak konusu. Geçmişte büyük takımların teknik direktörsüz kalmasının ardından adı her zaman Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Lucescu, bu sefer de bordo-mavili ekiple anılıyor.

Fanatik'in haberine göre, Trabzonspor yönetimi, önümüzdeki günlerde tecrübeli teknik adam Lucescu ile masaya oturacak.

Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımı yeni sezonda kulübü bilen ve ligi tanıyan birine emanet etmek istiyor. Bu kriterlere uygun isimler olarak, Abdullah Avcı ve Şota Arveladze gündeme gelmişti.

KRİTERLERE UYGUN

2001-2002'de Galatasaray'ı, 2002-2003'te de Beşiktaş'ı ligde şampiyonluğa ulaştıran ve son olarak A Milli Takımımız'ı çalıştıran Rumen hoca için yönetimde fikir birliğine varıldı.

Hem ülkemizi yakından tanıması hem de tecrübeleriyle gençlere yol açabilecek deneyimde olması nedeniyle kurt teknik adamın ismi bir anda listenin en üst sırasına yerleşti. Trabzonspor yönetiminin önümüzdeki günlerde başarılı çalıştırıcı ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.