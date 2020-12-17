Trabzonspor'da hangi futbolcular neden kadro dışı bırakıldı? sorusu internet mecrasında çokça bakılan konulardan birisi oldu. Biz de bu konuyla ilgili detayları haberimizde yer verdik.

Süper Lig'de aldığı başarısız sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan ve son olarak geçen sezon şampiyon olduğu Ziraat Türkiye Kupası´na bu sezon çıktığı ilk maçta veda eden Trabzonspor´da bu maçın ardından teknik ditrektör Abdullah Avcı'nın kararı doğrultusunda Plaza, Diabate ile Bilal kadro dışı bırakıldığı öğrenildi. Alınan bu kararda oyuncuların performansının etkili olduğu kaydedildi.

Bordo-mavili kulüpten kadro dışın kalan oyuncularla ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate kulübümüzde yapılan performans testleri neticesinde belirlenen hedeflere ulaşamadıklarından dolayı takımımızdan ayrı olarak bireysel performans antrenmanlarına devam edeceklerdir" ifadeleri kullanıldı.

Kamuoyuna duyuru



Profesyonel futbolcularımız Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate kulübümüzde yapılan performans testleri neticesinde belirlenen hedeflere ulaşamadıklarından dolayı takımımızdan ayrı olarak bireysel performans antrenmanlarına devam edeceklerdir. pic.twitter.com/8TDdwre9J2 — Trabzonspor (@Trabzonspor) December 17, 2020

BİLAL BAŞACIKOĞLU KİMDİR?

Başacıkoğlu, Türk baba ve Faslı annenin oğlu olarak 26 Mart 1995'te Hollanda'nın Zaanstad'da dünyaya geldi. Futbola amatör olarak doğduğu şehirde başlayan Bilal, 2006 yılında AFC Ajax onu 11 yaşında, altyapı akademisi De Toekomst'a aldığında minikler D takımında forma giymeye başladı. 2 yılın ardından kadro dışı kaldı. Heerenveen onu teknik direktörünün isteğiyle 2011 yılında Frizya'ya getirdi.

STİVEN PLAZA KİMDİR?

Tam adı Stiven Ricardo Plaza Castillo olan forvet oyuncusu, 11 Mart 1999 yılında Ekvador'un Eloy Alfaro şehrinde dünyaya geldi. Futbol hayatına Norte America'da başlayan Plaza, 2016'da Aucas'a kiralandı. Ardından 2017 yılında Independiente'ye satılan Plaza, 2018'de kendisini gösterme fırsatı buldu. 27 maçta attığı 12 gol, İspanyol ekibi Valladolid'in dikkatini çekti. Real Valladolid, genç yıldızı 2019 yılının devre arası transfer döneminde 2 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. İspanya'da sakatlık ve uyum sorunun yaşayan Plaza, tecrübe kazanması için Trabzonspor'a kiralandı.

Valladolid'in başkanı Ronaldo, sakatlık problemleri nedeniyle de bir türlü istenen seviyeye gelemeyen Stiven Plaza'nın kiralanacağı takımla gelişim anlamında büyük bir aşama kaydedeceğini düşünüyor.

Profesyonel kariyerinde 40 maça çıkan 21 yaşındaki oyuncu, 21 gol atma başarısı gösterdi.

Ekvador A Milli Takım formasını da 2 kez giyen Plaza, gol kaydedemedi.

FOUSSENİ DİABATE KİMDİR?

Fousseni Diabaté 18 Ekim 1995 tarihinde doğmuştur.



Leicester City takımından kiralık olarak Sivasspor'da Ofansif orta saha ve forvet olarak görev yapan Malili futbolcudur.Diabaté, kovulana kadar yedi yıl boyunca Stade Rennais altyapısında forma giydi ve ardından Stade de Reims'e transfer oldu. Guingamp'ın rezerv takımında oynadıktan sonra 20 Haziran 2017 tarihinde Gazélec Ajaccio'ya katıldı.Profesyonel olarak ilk maçına Gazélec Ajaccio formasıyla 28 Temmuz 2017 tarihinde Ligue 2'de 1-1 berabere kaldıkları Valenciennes FC karşısında çıktı. Takımının golünde asist yaptı.13 Ocak 2018 tarihinde Diabaté, açıklanmayan bir bedel karşılığında Leicester City'ye transfer oldu. İki hafta sonra Leicester City adına ilk maçına FA Cup dördüncü turunda Peterborough United karşısında çıktı ve 5-1'lik galibiyete iki golle katkıda bulundu.Ocak 2019'da Sivasspor'a kiralandı.