Trabzonspor'da İsmail Köybaşı'na imza töreni düzenlendi | İşte yeni transferin açıklamaları

Yeni sezon öncesi sol bek mevkii için birçok ismi gündemine alan bordo mavili ekip, son olarak bu bölgeye yerli transferi yapmaya karar vermiş ve İsmail Köybaşı'nı transfer etmişti. Deneyimli oyuncuya bugün imza töreni düzenlendi. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da katıldığı imza töreni kulübün resmi Youtube kanalından yayınlandı.

AHMET AĞAOĞLU KONUŞTU

Törenin başında açıklamada bulunan Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu "Bizim sana güvencimiz tam. Rizespor Başkanı Tahir Kıran'a da çok teşekkür ediyoruz. Seni bu noktaya getiren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ülke futbolunun önemli değerlerinden birisin. Mücadelemiz zor, yolumuz çetin. Allah yardımcın olsun, sakatlık vermesin. Hoş geldin" ifadelerine yer verdi.

"ŞAMPİYONLUKTA PAY SAHİBİ OLMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Ağaoğlu'nun ardından açıklamayı devam ettiren İsmail Köybaşı:

"Bana güvendiğiniz için başta sizlere teşekkür etmek istiyorum. Şu andaki konuşmalarınızdan çok heyecanlandım. Kalbim pır pır atıyor. Burada olmamı sağlayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Uyumun ve ailenin gerçek başarıyı getireceğine inanıyorum. Kulüpteki başarının buralardan geçeceğine inanan biriyim. Tekrar teşekkür ediyorum. Fiziksel ve mental olarak hazırım, bir an önce sahaya çıkıp şampiyonlukta pay sahibi olabilmek için sabırsızlanıyorum. Trabzon'a gitmek için çok sabırsızlanıyorum. Burada bu sevgiyi gördükçe, orada yaşayacaklarımı hayal bile edemiyorum." dedi.

FORMA SATIN ALMA ADETİ DEVAM ETTİ

İmza töreninin ardından başkan Ahmet Ağaoğlu "Yabancı oyuncularımıza 5'er bin forma sattım. Yerli olarak sana bin 500 forma yazıyorum" dedi.

Bunun üzerine İsmail Köybaşı, Ağaoğlu'na "Kuruluş günümüz olan 2 Ağustos yaklaşıyor. İzin verirseniz ben forma sayısını 1967 yapmak isterim. Bunu gönülden söylüyorum" diyerek 1967 forma alacağını iletti.