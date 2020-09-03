Trabzonspor'da Kovid-19 şoku! Bir futbolcunun testi pozitif çıktı

Trabzonspor bir futbolcusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada futbolcu kadrosu, teknik heyet ve çalışanlara koronavirüs testi yapıldığı ve pozitif vakaya rastlanmadığı ifade edilirken, daha önce sonuçları pozitif çıkan ve ev izolasyonuna alınan 2 oyuncuya tekrar test yapıldığı ve bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza COVID-19 testleri yapılmış; pozitif vakaya rastlanmamıştır. Daha önce sonuçları pozitif çıkan ve ev izolasyonuna alınan iki oyuncumuza da yeniden test yapılmış olup, bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır."