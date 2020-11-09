Trabzonspor'dan Abdullah Avcı'ya 3 yıllık sözleşme

Geçtiğimiz sezon Ünal Karaman ile yollarını ayıran Trabzonspor, takımın başına Hüseyin Çimşir'i getirmişti. Hüseyin Çimşir ile şampiyonluk yolunda düşüş yaşayan ve Başakşehir'in şampiyonluğuna engel olamayan bordo-mavililer, sezon sonunda Çimşir ile de yollarını ayırdı. Yeni sezona Hüseyin Çimşir'in yardımcısı Eddie Newton ile giren Karadeniz ekibi, Newton'dan da beklediği başarıyı alamadı ve İngiliz teknik adamla da yollarını ayırdı.

1 yıl içerisinde dördüncü teknik patronu ile çalışacak olan Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile 3 yıllığına anlaşıldı. Haber kaynaklarında yer alan bilgilere göre, Trabzonspor ile Abdullah Avcı arasında bir süredir devam eden görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi. Her konuda anlaşmaya varılan Avcı ile 3 yıllık sözleşme yapılacağı bildirildi.

AHMET AĞAOĞLU YÖNETİMİNDE BEŞİNCİ TEKNİK ADAM

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun göreve geldiği Nisan 2018'de takımın başında Rıza Çalımbay bulunuyordu. Sezonu Çalımbay ile tamamlayan Ağaoğlu, sonrasında ise Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir ve son olarak Eddie Newton ile çalıştı. Alınan başarısız sonuçların ardından İngiliz çalıştırıcının işine son veren bordo-mavililer Abdullah Avcı ile anlaştı.

TRABZONSPOR'UN 34'ÜNCÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ AVCI

Trabzonspor, 46 yıllık Süper Lig geçmişinde bugüne kadar 33 farklı teknik adamla çalışırken, 52 kez hoca değişikliği yaptı. Yaşanan değişiklikler nedeniyle birçok teknik direktörün çeşitli dönemlerde görev aldığı bordo-mavililer, 22 yerli, 11 yabancı antrenör ile çalıştı.

Süper Lig'e 1974-1975 sezonunda çıkan Trabzonspor, günümüze kadar 33 teknik adamla çalıştı. Karadeniz ekibinde Trabzonlu 11 teknik adam görev yaparken, 2 teknik sorumlu ise takımın başında kısa süreli görev aldı.

Trabzon dışından 9 teknik direktör ve 1 teknik sorumluya emanet edilen bordo-mavili takımda, 11 de yabancı teknik direktör görev aldı. Trabzon temsilcisinin başında 3 Belçikalı, 3 Alman, 2 İngiliz, 1 Brezilyalı, 1 Boşnak ve 1 Gürcü teknik direktör görev aldı. 11 sezon bordo-mavili takımda teknik direktör olarak görev yapan Ahmet Suat Özyazıcı en uzun takımın başında kalan teknik direktör olarak ön plana çıkarken, en az görev alan isim ise takımın başında 3 hafta kalan Alman çalıştırıcı Werner Biskup oldu.

Trabzonspor'un en başarılı teknik adamları Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer olarak göze çarparken, son dönemlerde Karadeniz ekibinde görev yapan teknik direktörler arasında başarıları ile göze çarpan isim de Şenol Güneş. Güneş döneminde Trabzonspor, 3 kez şampiyonluğun kapısından döndü. Ayrıca Trabzonspor'da bazı sezonlarda 1 sezonda 3 teknik adamın görev aldığı görüldü.