Trabzonspor'dan açıklama! 2 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif
Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da karşılaşma öncesi koronavirüs testi yapıldı. 2 futbolcunun koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da karşılaşma öncesi koronavirüs testi yapıldı.
Trabzonspor'da 2 futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı ve iki oyuncunun da karantina altına alındığı belirtildi.
Trabzonspor’un koronavirüse yakalanan futbolcular ile ilgili bilgilendirmeyi yapması bekleniyor.