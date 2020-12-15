Trabzonspor'dan açıklama! 2 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif

Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da karşılaşma öncesi koronavirüs testi yapıldı.

Trabzonspor'da 2 futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı ve iki oyuncunun da karantina altına alındığı belirtildi.

Trabzonspor’un koronavirüse yakalanan futbolcular ile ilgili bilgilendirmeyi yapması bekleniyor.