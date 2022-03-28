Trabzonspor'dan Elneny bombası! Beşiktaş'a transfer çalımı geliyor!

Bu sezon şampiyonluğun açık ara favorisi haline gelen ve yıllar sonra şampiyonluk kupasına ulaşmaya oldukça yakın olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile yönetim, gelecek sezonun planlamasına başladı. Birlikte çalıştığı kaliteli isimleri transfer ederek uyum konusunda problem yaşamak istemeyen Abdullah Avcı'ya, Mohammed Elneny önerisi geldi.

MENAJERLER ÖNERDİ

2019-2020 sezonunda Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde öğrencilerinden biri olan Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Elneny, menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi. Yönetimin henüz konuyla ilgili herhangi bir karara varmadığı ifade edilirken, Fanatik'in haberine göre Abdullah Avcı'nın tutumu transferde etkili olacak.

BİRÇOK MEVKİDE OYNAYABİLİR

Oyuncunun bonservisinin elinde olması Trabzonspor adına bir avantaj olabilir. Öte yandan futbolcunun birçok mevkide oynayabilmesi ve tecrübesi de Avrupa'da mücadele edecek bordo-mavili ekip için bir fırsat olarak görülebilir. Sergen Yalçın da Elneny hakkında Beşiktaş'ta olduğu dönemde "Kalmasını en çok istediğim oyuncu" şeklinde yorumlamıştı.

BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR

Mısırlı futbolcu için Beşiktaş'ın da transfer etmek için girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti. Kadrosunu sezon sonunda Gedson Fernandes ile güçlendirecek olan siyah-beyazlılar yedek olarak Elneny gibi tecrübeli bir isimden faydalanmak istiyordu. Oyuncuyla temaslarını sürdüren Beşiktaş'ın resmi hamlelere hazırlandığı ifade edildi.