Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı

Fenerbahçe'nin bir futbolcu ile teknik ekipten bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurması sonrası, Fenerbahçe Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe'nin paylaşımını yorumla birlikte retweet ederek Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Trabzonspor Kulübü'nün Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Kulübünün bir futbolcu ve bir çalışanında Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa süre içerisinde sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Trabzonspor Kulübü'nün paylaşımı: