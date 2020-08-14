Özlenen Özkan kimdir?Mehmet Tümay kimdir? Nereli ve kaç yaşında?Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan, 16 üniversiteye rektör ataması yaptıLeipzig, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi yarı finalinde!DSÖ açıkladı: Koronavirüs aşısı için dünya en az 100 milyar dolar harcamalıAkrabalar arası silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var!MasterChef 13 Ağustos kazananı kim oldu? Finale kim kaldı?Fenerbahçe'de korona şoku!MasterChef'te duygusal anlar yaşandı! MasterChef Dilara neden gitti?
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bir futbolcu ile teknik ekipten bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından Trabzonspor, Fenerbahçe Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı

Fenerbahçe'nin bir futbolcu ile teknik ekipten bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurması sonrası, Fenerbahçe Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe'nin paylaşımını yorumla birlikte retweet ederek Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Trabzonspor Kulübü'nün Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Kulübünün bir futbolcu ve bir çalışanında Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa süre içerisinde sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Trabzonspor Kulübü'nün paylaşımı:

Berkem Temizel
Gece Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT