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Trabzonspor'dan FIFA'ya TFF başvurusu!

Trabzonspor sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada FIFA'ya başvuru yaptığını duyurdu. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada "TFF kurullarının, FIFA kriterlerine uygun şekilde yapılandırılarak bağımsızlığını kazanmasını sağlayacak adımların atılmasını amaçlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor'dan FIFA'ya TFF başvurusu!

Trabzonspor, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile FIFA'ya başvuru yaptıklarını belirtti.

Açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu kurallarının FIFA uygun şekilde yapılandırılarak bağımsızlığını kazanmasını sağlayacak adımların atılmasını amaçladıklarını ifade edildi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu kurullarının, FIFA kriterlerine uygun şekilde yapılandırılarak bağımsızlığını kazanmasını sağlayacak adımların atılmasını amaçlıyoruz." 

Trabzonspor'dan FIFA'ya TFF başvurusu!

Berkem Temizel
Gece Editörü
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