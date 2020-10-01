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  3. Trabzonspor'dan forvete yeni takviye: Djaniny Semedo

Trabzonspor'dan forvete yeni takviye: Djaniny Semedo

Hücum hattının büyük bir bölümüne takviye yapan Trabzonspor, forvet hattına Djaniny Semedo'yu kattı.

Trabzonspor'dan forvete yeni takviye: Djaniny Semedo

Sezona iyi giremeyen Trabzonspor, hücum hattını yeniliyor. Sörloth'un ardından forvet bölgesinde yaşadığı eksiklikleri dolduruyor. Bordo mavili ekip, DHA'nın haberine göre, Djaniny Semedo'nun transferini tamamladı.

Hücum hattının büyük bir bölümüne takviye yapan Trabzonspor, forvet hattına Djaniny Semedo'yu kattı. Bordo-mavili takım, 29 yaşındaki futbolcuya bonservis bedeli ödemeyecek.

Son olarak Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Djaniny, bu gece Lizbon'dan İstanbul aktarmalı olarak Trabzon'a giderek, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak. Benfica formasıyla Portekiz Ligi tecrübesi de bulunan Yeşil Burun Adaları vatandaşı Djaniny için Al Ahli 2018 yılında 10 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Kulüp kariyerinde 294 maça çıkan Djaniny, 99 gol atarken, 33 de asist yapma başarısı gösterdi.

Onur Çelik
Spor Editörü


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