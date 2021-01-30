Trabzonspor'dan gece yarısı bombaları! Bakasetas ve Yunus Mallı, KAP'a bildirildi

Transferin bitimine günler kala sessizliği koruyan Trabzonspor 2 bomba birden patlattı. Aytemiz Alanyaspor'un Yunan orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas ve Wolfsburg'da forma giyen milli futbolcu Yunus Mallı'nın transferi konusunda görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP)'a bildirdi.

BAKASETAS TRABZON'A GELDİ

Trabzonspor KAP bildirimin ardından Bakasetas'ı Trabzon’a getirdi. Özel uçak ile sabah saat 00:06’da başkan Ahmet Ağaoğlu ile birlikte Trabzon’a gelen oyuncu daha sonra Mehmet Ali Yılmaz Tesislerine geçti. 27 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması beklenirken, yeni takımıyla da bugün ilk antrenmanına çıkacağı ifade edildi.

ANASTASİOS BAKASETAS KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Anastasios Bakasetas 28 Haziran 1993 tarihinde Yunanistan'ın Korint şehrinde dünyaya gelmiştir. 1.81 cm boyunda olan 27 yaşındaki futbolcu, futbola Asteras Tripolis'te başladı ve burada profesyonel oldu.

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YUNUS MALLI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Yunus Mallı, 24 Şubat 1992 tarihinde Kassel, Almanya’da doğmuştur. Aslen Gümüşhane Şiran’lıdır. Amcası İlhan Mallı menajerliğini yapmaktadır. Abisi Yusuf Mallı’da futbolcudur.

Yunus Mallı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

Yunus Mallı kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor?