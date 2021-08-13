Trabzonspor'dan orta saha hamlesi! Alanyasporlu Siopis ile anlaşma tamam!

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan Trabzonspor'da ön libero mevkii için transfer çalışmalarında vites artırıldı. Abdullah Avcı'nın da çok beğendiği ve sistemine uygun olarak gördüğü Siopis için alınması yönünde talimat verdiği ve bordo mavili yöneticilerin oyuncuyu takıma kazandırmak adına görüşmelere başladığı ifade edildi.

OYUNCUYLA ANLAŞMA TAMAM

Abdullah Avcı'nın çok beğendiği Yunan orta saha için Alanyaspor ile görüşmelere başlayan Bordo-mavili kulüp, takımından izin alarak Siopis ile de görüşme yaptı. Siopis Trabzonspor ile anlaşma sağladı ancak Alanyaspor ilk olarak takasla oyuncu istedi, sonrasında ise 1,5 milyon Euro bonservis talebinde bulundu. İki takım arasındaki görüşmeler hız kesmeden devam ediyor.

BAKASETAS'LA BULUŞABİLİR

Manolis Siopis Yunanistan milli takımında da forma giyiyor. 2019 Alanyaspor'da oynayan ve etkili oyunuyla dikkatleri üzerine çeken Yunan oyuncunun transferi gerçekleşirse, daha önce Alanyaspor'dan da takım arkadaşı olan Siopis ile Bakasetas, Trabzonspor'da yeniden buluşacak.