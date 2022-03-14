Trabzonspor'la ilgili suçlamalarda bulunmuştu! Mehmet Sedef hakkında suç duyurusu!

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında Trabzonspor aleyhinde açıklamalarda bulunan eski futbolcu Mehmet Sedef hakkında harekete geçildi. Bordo-mavili kulüp, daha önce Süper Lig ve alt liglerde forma giyen Sedef hakkında suç duyurusunda bulundu. Trabzonspor'un bu hareketinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Mehmet Sedef, Karadeniz ekibinden özür diledi.

"TRABZON LEHİNE KARARLAR VERİN"

Mehmet Sedef, Beşiktaşlu yorumcu Bülent Uslu'nun da yer aldığı bir canlı yayında "Duyduğum 2 hakem daha var. Onlara da şunlar söylenmiş. Net duydum, kulağımla duydum. Trabzon'un lehine kararlar vereceksiniz demişler. Belki siz de duymuşsunuzdur. Bilmiyorum. Bana net geldi bilgi. Onlar da kabul edemeyeceklerini söyleyip bırakmak istediklerini söylemiş. Eğer böyle olacaksa ligin tescil edilmemesi gerekir. Bazı kulüp başkanları da şikayet ediyor." ifadelerini kullanarak tepki toplamıştı.

"YANLIŞ AKSETTİRMİŞ OLABİLİRİM"

Bordo-mavili ekibin taraftarlarından tepki gören Sedef, sonrasında yanlış anlaşıldığını söyleyerek "Eski bir futbolcu olarak şunu net söyleyebilirim Ts’un oynadığı futbol Türkiye standartları üzerindedir. İzlerken helal olsun dediğim çok maçları olmuştur. Dün canlı yayında söylediğim hakemler ile alakalı sadece kısa bir bölümü alıp oradan yürümek beni de üzmüştür. Bende bu ligin kendi açımdan tescilleneceğini düşünüyorum ama tescil edilmesini istemeyen kulüpler olduğunu canlı yayın heyecanıyla karşı tarafa yanlış aksettirmiş olabilirim. Ts’un oynadığı Şampiyonluk’u oynadığı futbolla sonuna kadar hak etmiştir." ifadelerine yer verdi.

ÖZÜR DİLEDİ

Bu açıklamaların yeterli bulmayan Trabzonspor kulübü yetkilileri ise Mehmet Sedef hakkında suç duyurusunda bulundu. Sedef bunun üzerine yeni bir açıklama yayımlayarak "Yapmış olduğum açıklamalarımdan maksadım bellidir. Buna rağmen yanlış anlama ile de olsa kalbini kırdığım, taraftarlarından sporcusuna, Trabzon camiasından özür dilerim" dedi ve tekrar özür diledi.