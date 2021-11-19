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Trabzonspor'un acı günü! Kulübün eski Genel Sekreteri Bülent Akyazıcı hayatını kaybetti

Trabzonspor Kulübünün eski Genel Sekreteri ve Divan Kurulu eski yöneticisi Bülent Akyazıcı, İstanbul'daki evinde yaşamını yitirdi.

Trabzonspor'un acı günü! Kulübün eski Genel Sekreteri Bülent Akyazıcı hayatını kaybetti

Trabzonspor Kulübü'nden eski genel sekreter ve divan kurulu eski yöneticisi Bülent Akyazıcı'nın vefatına ilişkin açıklama yapıldı.

Kulübün başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Eski genel sekreterimiz ve divan başkanlık kurulu eski yöneticisi Bülent Akyazıcı'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Bülent Akyazıcı'ya Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz." 

BÜLENT AKYAZICI KİMDİR?

Bülent Akyazıcı Trabzonspor Kulübü'nden eski genel sekreter ve divan kurulu eski yöneticisiydi.

Bülent Akyazıcı ve Ayşen Akyazıcı'nın kızı Merve Akyazıcı 2001 yılının Haziran ayında feci bir trafik kazası sonucu kaybetmişti. Merve Akyazıcı 21 yaşındaydı. Ayşen Akyazıcı, kızının vefatı nedeniyle oldukça sarsılmış ve eşi Bülent Akyazıcı ile birlikte İstanbul'a taşınmıştı.

Bülent Akyazıcı hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Bülent Akyazıcı kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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