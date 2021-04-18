Trabzonspor’un çok sevilen hocası Mustafa Reşit Akçay'dan iyi haber' Trabzonspor taraftarının çok sevdiğini ve camiasının önemli isimlerinden biri olan teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yakalandığı koronavirüs hastalığında uygulanan tedavi dolayısıyla durumunun günden güne iyiye gittiği öğrenildi.

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Mustafa Reşit Akçay koronavirüse yakalandı. Trabzonspor'un eski teknik direktörü Akçay, şu anda Kocaelispor'un teknik direktörlüğünü yapıyor. Özel bir hastanede tedavi altına alınan Akçay, solunum cihazına bağlandı. Mustafa Reşit Akçay'ın aradan geçen sürede tedavisinin iyeye gittiği öğrenildi. Normal odaya alınan Akçay’ın bir süre daha hastanede kontrol altında tutulacağı belirtildi. MUSTAFA REŞİT AKÇAY KİMDİR? Mustafa Reşit Akçay, Kocaelispor'un teknik direktörüdür. Mustafa Reşit Akçay hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz... Mustafa Reşit Akçay kimdir? Berkem Temizel Gece Editörü