Van Erciş'te şiddetli yağış 13 köyde taşkınlara neden olduTrabzonspor'un da istediği Dalbert'in yeni takımı belli olduHazırlık maçı: Fenerbahçe 2-0 Csikszereda maç özeti izleSüper Loto sonuçları 15 Temmuz 2021 Perşembe | Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı 2021Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptıSeksenler dizisi bugün yok mu, yeni bölüm neden yok? Seksenler dizisi yayınlanacak mı, ne zaman yayınlanacak?Fahrettin Koca duyurdu! İşte 2 doz Sinovac'ın etkinlik oranıGüney Afrika'da yaşanan yağma ve şiddet olaylarında ölü sayısı 117'ye çıktı!15 Temmuz 2021 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Son dakika! Beşiktaş Kenan Karaman transferini resmen açıkladı!
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. TRABZONSPOR
  4. Trabzonspor'un da istediği Dalbert'in yeni takımı belli oldu

Trabzonspor'un da istediği Dalbert'in yeni takımı belli oldu

Sol bek arayışı içinde olan ve son olarak Inter'in sol beki Dalbert'e teklif götüren Trabzonspor bu oyuncudan olumlu geri dönüş alamamıştı. Son gelişmelerle birlikte 29 yaşındaki oyuncunun yeni takımı belli oldu.

Trabzonspor'un da istediği Dalbert'in yeni takımı belli oldu

Yeni sezona kaliteli bir sol bek oyuncusuyla girmek isteyen Trabzonspor'da birçok isme teklif götürülmüştü. Bu isimlerle anlaşma sağlayamayan bordo mavili ekip son olarak Inter'in sol beki Dalbert'i gündemine aldı. Bu oyuncuyla da anlaşma sağlayamayan bordo mavililer rotayı başka oyunculara çevirdi. İddiaya göre ise Dalbert, Cagliari ile büyük oranda anlaştı.

KİRALIK OLARAK GİDİYOR

Inter'in yeni sezonda kadrosunda düşünmediği ve en azından kiralık olarak yollamak istediği Dalbert'in Cagliari yolunda olduğu ifade edildi. Deneyimli bekin kiralık olarak Cagliari forması giymeye hazırlandığı belirtildi.

Sezon sonuna kadar kiralanacak Brezilyalı oyuncu, 7 milyon Euro satın alma opsiyonunun da ödenmesi durumunda kalıcı olarak Cagliari'nin formasını terletecek.

Trabzonspor'un da istediği Dalbert'in yeni takımı belli oldu

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT