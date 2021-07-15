Trabzonspor'un da istediği Dalbert'in yeni takımı belli oldu

Yeni sezona kaliteli bir sol bek oyuncusuyla girmek isteyen Trabzonspor'da birçok isme teklif götürülmüştü. Bu isimlerle anlaşma sağlayamayan bordo mavili ekip son olarak Inter'in sol beki Dalbert'i gündemine aldı. Bu oyuncuyla da anlaşma sağlayamayan bordo mavililer rotayı başka oyunculara çevirdi. İddiaya göre ise Dalbert, Cagliari ile büyük oranda anlaştı.

KİRALIK OLARAK GİDİYOR

Inter'in yeni sezonda kadrosunda düşünmediği ve en azından kiralık olarak yollamak istediği Dalbert'in Cagliari yolunda olduğu ifade edildi. Deneyimli bekin kiralık olarak Cagliari forması giymeye hazırlandığı belirtildi.

Sezon sonuna kadar kiralanacak Brezilyalı oyuncu, 7 milyon Euro satın alma opsiyonunun da ödenmesi durumunda kalıcı olarak Cagliari'nin formasını terletecek.