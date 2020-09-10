Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala kulüpler transferde somut adımlar atıyor. Sezona şampiyonluk iddiası ile hazırlanan Trabzonspor, transferde yeni bir kanat oyuncusunu gündemine aldı. Takvim'in geçtiği habere göre, sağ kanat oyuncusu William Pottker, bordo-mavililerin listesinde ilk sıralarda. Teknik Direktör Eddie Newton'ın da onay verdiği transfer için yönetim kollarını sıvadı. Peki, Trabzonspor'un gündemindeki William Pottker kimdir? Kaç yaşında? | Kariyeri... Detaylar haberimizde...

WİLLİAM POTTKER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

William Pottker, Brezilyalı futbolcudur. 22 Aralık 1993 doğumlu olan Pottker, Brezilya'nın Florianópolis kentinde dünyaya geldi. 1.80 boyunda olan Pottker, sağ kanat ve forvet bölgelerinde görev yapıyor. Profesyonel kariyerine 2011 yılında Figueirense kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Gandzasar, Ventforet Kofu, Red Bull Brasil, Linense, Braga B, Linense, Ponte Preta ve Internacional kulüplerinde oynadı. 2020 sezonunda yalnızca 4 maçta forma giyen Pottker, 2017 yılından itibaren Internacional forması giyiyor.

Kariyeri boyunca 141 maçta forma giyen William Pottker, 36 gol ve 11 asistle oynadı.