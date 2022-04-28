Trabzonspor'un şampiyonluk paylaşımını beğenmişti! İmamoğlu tepkiler sonrası Fenerbahçe'yi ziyaret etti! "Kusura bakmayın bu zihniyete ben bir daha oy vermem"

İcraatlarından çok yaptığı polemiklerle gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez sosyal medya hesabından yaptığı beğeniyle adından söz ettirdi.

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 34.hafta maçında Trabzonspor'un deplasmanda karşı karşıya geldiği Adana Demirspor'u Perez, Cornelius ve Djaniny'nin attığı gollerle 3-1 mağlup etmesi sonrası sosyal medyadan yapılan paylaşımda," L̶1̶D̶E̶R̶ ? ŞAMP1 ?" ifadesi kullanılırken Ekrem İmamoğlu'nun ise bu paylaşımı beğenmesi Fenerbahçe taraftarını kızdırdı.

UĞUR DÜNDAR, ELEŞTİRMİŞTİ

Özellikle geçmiş dönemde FETÖ'nün kanalı olan Samanyolu TV'de sözde şike soruşturması için yaptığı yorumlarla adından söz ettiren İmamoğlu, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın kendisi hakkında yaptığı, "İBB Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu, sporla ilgili sosyal medya paylaşımlarınız Fenerbahçe'ye gönül veren ve sizi takdir eden milyonları üzüyor. FB YDK Başkanı olarak taraftarımızın gönlünü alacak jestler beklediğimizi sizin gibi önü açık, değerli bir siyasetçiye hatırlatmak isterim..." paylaşım sonrası çarpıcı bir adım attı.

UĞUR DÜNDAR'A 61 NUMARALI FORMA HEDİYE ETTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ziyaret ederek Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ile bir araya geldi. Ziyarette İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Dündar'a 61 numaralı isminin yazılı olduğu forma hediye etti.

İMAMOĞLU:FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜMÜZÜ ZİYARET ETTİK

Ziyarete ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İBB Başkanı İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe Spor Kulübümüzü ziyaret ettik. Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na seçilen kıymetli büyüğüm Sayın Uğur Dündar’a tebrik ziyaretinde bulundum. Kulüplerimizin bu üst makamlarını, sporda dostluk ve işbirliklerinin artması adına çok önemsiyorum."

TRABZONSPORLU TARAFTARLARI KIZDIRDI

Öte yandan İmamoğlu'nun bu hareketi bordo mavili renklere gönül veren taraftarları kızdırdı. Ayrıca Fenerbahçeli taraftarlar da bu ziyaret hakkında İmamoğlu'nu eleştirdi.

- Bordo mavi kravat ve 61 numaralı Fenerbahçe forması. Resmen dalga geçiyorlar.

- Bir FB li olarak sana artık oy vermeyi düşünmüyorum. Bu siyaset oyunlarını yemiyoruz. Kadıköy den ne kadar oyun eksiliyor göreceksin

-Adamlar göz göre göre bizimle dalga geçiyorlar, çok zoruma gidiyor bu durum.

- Kravat on numara. Trabzonspor yöneticiliği günlerini hatırlattı.

- Her kulüp gibi Fenerbahçe'yi de başkanı olduğunuz şehrin takımı olduğu için ziyaret edebilirsiniz bu normal. Ancak kalkıp da şu karışık ve gergin günlerde bordo mavi kravatla mesaj vermeniz bırakın kararsızları sizi sevenleri dahi üzer.

- Bordo mavi kravat 61 numaralı forma, siz devam edin böyle antipati toplamaya bravo.

- Bordo mavi kravatla gelen adama 61 Numaralı Fenerbahçe forması verip bir de utanmadan fotoraf mı çektirdiniz!!! DALGA MI GEÇİYORSUNUZ ?

- 2010-2011 Şampiyonu Fenerbahçe demedikleri sürece, fetö kumpasından faydalanarak kupada hak iddia ettikleri sürece, Anayasal olarak suçlular ve dostumuz değiller. Sayılar ona anlam yükleyenler için değerlidir. 61 benim için 0'la aynı seviyededir.

- Kulüp ziyaretinde bile tarafsız kalamayan bir zihniyeti ülke yönetiminde görmek istemem. Siz Her şey çok güzel olacak diye başladınız. Umutlandık. Kusura bakmayın bu zihniyete ben bir daha oy vermem. Hele başka makamlar için asla. Mansur Başkan da bu saçmalıkları gördünüz mü?

Ekrem İmamoğlu'nun Trabzonspor beğenisi Fenerbahçe taraftarını kızdırdı! " Cumhurbaşkanı adaylığı hayaldi zaten, spor yorumculuğunda başarılar"