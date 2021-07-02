Trabzonspor'un Sörloth aşkı bitmiyor | B planı Cornelius

Yeni sezon öncesinde önemli takviyeler yaparak takımın güçlendiren ve bu sene Abdullah Avcı'nın eline güçlü bir takım bırakmayı isteyen bordo mavili ekipte transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Hamsik, Bruno Peres, Gervinho, Koita gibi isimlerle anlaşan Karadeniz temsilcisi rotayı yenden forvete döndürdü Adaylar arasındaki en güçlü isim Alexander Sörloth.

AVCI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Teknik direktör Abdullah Avcı başkan Ağaoğlu ile yakın temas halinde. Fikir alışverişinde bulunan bu iki isim ilk olarak Sörloth transferini bitirmek için uğraşıyor. Bu transferin olmama ihtimaline karşı Cornelius ile de temasa geçen yönetim ikisinden birini takıma kazandırmayı planlıyor. Leipzig'in Sörloth hakkındaki kararı 15 temmuzda vereceği belirtildi. Abdullah Avcı ise transferin olma ihtimali varsa bu tarihi beklemenin faydalı olacağını düşünüyor.

KİRALIK OLARAK GÖNDERİLECEK

Alman temsilcisi geçtiğimiz günlerde Eintracht Frankfurt'tan Andre Silva ile anlaşmıştı. Bu gelişmenin üzerine Leipzig'in Alexander Sörloth'u kiralık olarak göndermeyi planladığı bildirildi. Trabzonspor dışında Beşiktaş ve Fenerbahçe de Norveç'li yıldızın transfer haberini merakla bekliyor.

B PLANI HAZIR

Alexander Sörloth transferini 15 temmuza kadar beklemeyi planlayan Trabzonspor yönetimi bu transferin olmama ihtimaline karşı uzun süredir gündeminde olan Andreas Cornelius ile de görüşme halinde. Danimarkalı santraforla daha önce de görüşülmüş ancak Sörloth'un transferinin gündeme gelmesiyle anlaşma sağlanamamıştı.