Trabzonspor'un tur mücadelesine çıkacağı Molde'nin teknik direktörü: "İyi bir maç çıkaracağız"

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme ilk maçında Molde ile karşılaşmış ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı. Bordo mavili ekibin ikinci maçta deplasmanda oynayacağı Molde takımının teknik direktörü basın toplantısında maçla ilgili açıklamalarda bulundu.

"BİREYSEL ÇOK İYİ OYUNCULARI VAR"

Teknik direktör, Trabzon'da 3-3 sona eren maçın rövanşına ilişkin neler düşündüğünün sorulması üzerine, "Heyecanlıyız, karşımızda çok iyi bir takım var. İyi bir mücadele ortaya koyacağımızı düşünüyorum ama umut ediyorum ki inisiyatifi de elden bırakmadan sıkı bir maç çıkartacağız. Bireysel çok iyi oyuncuları var ama bizi iyi bir maç bekliyor, güzel bir mücadeleyle bu maçı bitirmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"DAHA AGRESİF OYNAYACAĞIZ"

Molde'nin oyuncusu Eirik Hestad ise bir basın mensubunun, "Haugesund maçında 5 gol attınız ancak karşılığında da 4 gol yediniz, Trabzonspor maçında farklı olarak ne ortaya koyacaksınız?" sorusunu şöyle cevapladı:

"Açıkçası Haugesund karşısındaki sonuçtan mutlu değiliz. Yarın daha agresif oynayacağız. Biliyoruz ki bireysel olarak çok çok iyi oyuncuları var. Biz de daha iyi mücadele edip, daha defansif bir şekilde oynayıp Haugesund'dan daha iyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum."