Bundesliga 2'nin Darmstadt takımında forma giyen Türk asıllı Serdar Dursun, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Şampiyonluk yolunda ilerleyen Trabzonspor'un radarına giren Serdar Dursun, yaptığı Instagram paylaşımıyla İstanbul'a geldiğini bildirdi.

Fanatik Gazetesinin haberine göre Serdar dün öğle saatlerinde İstanbul'a geldi. Yeni Havalimanı'ndan fotoğrafını paylaşan tecrübeli oyuncunun bu gönderisi transfer ihtimalini güçlendirdi. 500 bin Euro civarında bonservis bedeli olan başarılı futbolcu ile İstanbul'da pazarlıkların başlaması bekleniyor.

DARMSTADT'IN YILLAR SONRA 15 GOL BARAJINI GEÇEN İLK OYUNCUSU

Almanya'nın ikinci lig ekiplerinden Darmstadt'da forma giyen Serdar Dursun, mavi beyazlı ekibin 34 sene sonra 15 gol barajını geçen ilk oyuncusu oldu. 2018 yılından beri Darmstadt forması giyen Dursun, bu sezon 34 maçta 16 gol kaydetti.